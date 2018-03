Polícia desarticula quadrilha internacional de drogas

SÃO PAULO - A Polícia Federal (PF) prendeu dez integrantes de uma quadrilha de narcotraficantes internacionais que atuava no Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. A Operação Maré Alta, deflagrada nesta quinta-feira, 7, cumpriu 15 mandados de prisão, sendo que 5 acusados já estavam presos, e 15 mandados de busca e apreensão nos municípios de Gravataí e Gramado, no Rio Grande do Sul, e em Ponta Porã, Dourado, Três Lagoas e Campo Grande, em Mato Grosso do Sul.

Durante as investigações foram apreendidos aproximadamente 82 quilos de cocaína e preso um dos compradores da droga no Rio Grande do Sul, um traficante nascido na Argentina e com nacionalidade brasileira que morava no município de Gravataí e distribuía drogas para a Grande Porto Alegre. Os presos estão sendo interrogados e serão encaminhados ao Presídio Central de Porto Alegre e unidades prisionais do Estado de Mato Grosso do Sul.