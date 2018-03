Polícia desbarata quadrilha especializada em cartões de crédito em Foz A Secretaria da Segurança Pública do Paraná informou, nesta quarta-feira, 15, que a polícia desbaratou uma quadrilha acusada de aplicar golpes com cartões de crédito em Foz do Iguaçu. O golpe teria causado prejuízos de cerca de R$ 120 milhões. Aguarde por mais informações