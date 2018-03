Polícia descarta participação de dono de veículo na morte de Marielle

BELO HORIZONTE - O dono do veículo achado em Minas Gerais que teria sido usado no assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL) foi ouvido e liberado neste domingo, 18, conforme informações da Polícia Civil de Minas Gerais.

O veículo foi encontrado no sábado em Ubá, na Zona da Mata. O nome do proprietário do carro não foi revelado, mas, segundo a Polícia Civil, não há indícios de que ele tenha participação no crime contra a vereadora. Equipe da Polícia Civil do Rio de Janeiro viajou a Ubá.

A corporação informou que ainda estão em andamento as investigações sobre a utilização ou não do veículo no assassinato da parlamentar. Ubá fica a cerca de 300 quilômetros do Rio de Janeiro.

A vereadora Marielle e o motorista do veículo, Anderson Gomes, foram mortos a tiros na quarta-feira, 14, na região central do Rio de Janeiro, depois de a parlamentar participar de encontro com representantes de movimentos sociais.

Marielle Franco tinha atuação na área dos direitos humanos, sobretudo no combate ao racismo, à violência de gênero e na defesa de minorias.

No sábado anterior ao seu assassinato, a vereadora, após receber relatos de lideranças da favela de Acari, na zona norte do Rio, fez comentários nas redes sociais levantando suspeitas de envolvimento de policiais na morte de dois jovens.