Polícia descobre armas e celulares em presídio no RS

A Polícia Militar do Rio Grande do Sul encontrou nesta quinta-feira, 25, armas e telefones celulares no freezer de um presídio no Estado, segundo informações da Globonews. Os telefones e armamentos estavam estocados dentro de um dos pavilhões da Penitenciária Estadual do Jacuí. O local é usado pelos presos para armazenar alimentos. Segundo reportagem da rede de televisão, a polícia acredita que as armas poderiam ser usadas em uma rebelião por uma tentativa de fuga.