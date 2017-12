Polícia descobre grande desmanche de carros em SP Mais de uma centena de eixos de veículos, cerca de cinqüenta portas laternais e de setenta pára-brisas e vidros traseiros de carros, além de motores, câmbios e capôs foram encontrados, na noite desta sexta-feira, em um grande desmanche que a Polícia Militar estourou no município de Guarulhos, na Grande São Paulo. A operação, que teve início por volta de 10 horas da manhã, só se encerrou no final da noite. Até o início da madrugada deste sábado, o fato ainda não havia sido terminado de registrar na 7º DP daquele município. Políciais dos 15º BPMM receberam uma denúncia anônima e seguiram para a Rua Marinópolis, 140, no Jardim Presidente Dutra. Encontraram dois terrenos cercados por muros altos e com portões trancados. Além da fartura em peças, havia quatro automóveis ainda intactos que, segundo a polícia, são produto de roubo. Não havia ninguém no local. Durante todo o dia, os policiais diligenciaram à procura do dono dos terrenos, que será indiciado, mas não o localizaram. Suspeita-se que os criminosos responsáveis pelo desmanche tenham conseguido fugir, antes da chegada da PM, porque teriam sido informados sobre a operação.