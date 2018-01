Polícia descobre refinaria de drogas em São Paulo

A polícia militar localizou, na favela Santa Inês, zona leste da Capital, na manhã desta sexta-feira, 30, um local que era utilizado para refinar drogas. Foram apreendidas drogas, objetos e substâncias utilizadas no preparo dos entorpecentes. Ninguém foi preso. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o laboratório estava localizado na Rua São João Batista e foi encontrado após uma denúncia de que no local havia ocorrido um disparo de arma de fogo. Três homens fugiram ao avistarem a viatura. A casa foi encontrada com as portas abertas e no local foram encontrados dois tijolos com cocaína (aproximadamente 500g), 90 comprimidos de morfina, 200 supositórios com cocaína (aproximadamente 200g), nove litros de éter, um saco com pó branco (aproximadamente sete quilos), 220 comprimidos e quatro cápsulas de cloridrato de anfepramona.