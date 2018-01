Polícia descobre túnel na Penitenciária do Estado Agentes do serviço de segurança da Penitenciária do Estado, na avenida Ataliba Leonel, na zona Norte da capital, descobriram na manhã de hoje um túnel que estava sendo cavado a partir de um bueiro, na rua Dr. Gabriel Piza, para dentro da penitenciária. De acordo o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), o túnel foi descoberto durante uma inspeção de rotina e já tinha 20 metros. Uma pessoa suspeita foi presa e um veículo foi apreendido. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) interditou o acesso à rua Dr. Gabriel Piza.