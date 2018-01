Polícia desmonta esquema de pornografia com menores A polícia prendeu nesta sexta-feira Kely Renata dos Santos Alves, flagrada com dois menores em sua casa trabalhando para ela para um site pornográfico. De acordo com a polícia, as páginas de Kely na Internet estavam hospedadas em dois portais internacionais de pornografia. Kely agia junto com seu marido, o engenheiro Celso Nigro Engracia de Oliveira, de 44 anos, que tem curso de pós-graduação em Harvard e está preso desde a semana passada por tráfico de drogas. De acordo com o menor E.D.P.J., de 16 anos, ele e um amigo, também de 16 anos tinham relações sexuais e faziam danças eróticas em frente a uma câmara de TV que transmitia ao vivo para o site, das 21 horas ao meio dia do dia seguinte. ?Algumas vezes, transávamos com ela (Kely) e com seu marido?, disse. Os menores recebiam R$ 200,00 por hora de trabalho. A polícia chegou ao apartamento de Kely depois prisão de marido. ?Ela sempre vinha visitar o marido e começamos a desconfiar de que havia alguma coisa errada, então pedimos à Justiça, um mandado de busca em seu apartamento?, disse o delegado Azamus Neto, titular do 4º DP, onde Celso está preso. ?A polícia chegou ao apartamento às 17h30 sem saber ao certo o que ia encontrar. ?Batemos na porta e encontramos os dois menores nus e a câmara já montada?. Kely disse que recebia do portal R$ 3.500,00 por mês. ?Fazia isso porque eu gostava e quero crescer neste ramo como atriz pornô de Internet?. Ela no entanto negou que recrutasse os menores. ?Eles estavam lá porque queriam.?. O menor E.D.P.J., porém, disse que a proposta partiu de Kely. ?Trabalho com ela desde setembro do ano passado e a primeira vez que estive na casa dela foi para fazer maquiagem, porque ela é maquiadora profissional. Ela então perguntou se eu gostaria de me vestir de mulher, e eu disse que adoraria e ela passou a me explicar como ela trabalhava?. De acordo com E., ele sempre fazia personagens femininos cujo o pesudônimo era Tuila. Enquanto trabalhava recebia ordens de internautas do mundo inteiro, em diversas línguas, pedindo para que criasse várias posições?, disse. Os menores foram encaminhados para a Febem.