Polícia destrói mais de 140 mil pés de maconha em PE

A Polícia Militar de Pernambuco já erradicou mais de 140 mil pés de maconha, desde a última sexta-feira, 28, durante a Operação Ribeirinha, realizada nos municípios de Cabrobó, Santa Maria da Boa Vista e Orocó, cidades do Sertão de Pernambuco, além de várias ilhotas localizadas no Rio São Francisco. Nove pessoas já foram presas. Na Ilha das Cabras, que pertence ao município de Orocó, foi encontrada a maior parte da droga. A plantação também foi encontrada em diversos assentamentos da região. Os canteiros eram irrigados com águas do Rio São Francisco através de valetas e baldes. De acordo com a polícia, foram apreendidos também 300 quilos da droga pronta para o consumo, dois revólveres e uma espingarda calibre 12. A operação Ribeirinha deve continuar até esta sexta-feira.