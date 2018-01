Polícia detém acusado de aprisionar menina A policia prendeu ontem o comerciante Raimundo Gomes da Silva, de 61 anos, acusado de estuprar e manter uma menina em cárcere privado, por seis anos, em Luziânia (GO). Silva foi localizado em um ônibus na Rodovia GO-01, a 60 quilômetros de Luziânia. Ele disse que "não estava fugindo". Na delegacia, negou as acusações feitas pela menina, hoje com 19 anos. Segundo ela, o comerciante começou a estuprá-la quando ela tinha 10 anos e pedia comida nas ruas. Aos 13, passou a ser mantida no porão de um bar, onde teve dois filhos - um deles teria sido morto por Silva.