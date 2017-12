Polícia detém dois suspeitos do assalto aos seguranças A delegada Lucy Mastellini Fernandes, do 2º Distrito Policial de Santo André, informou que dois suspeitos de terem atirado nos militares que faziam a segurança do filho do presidente Luiz Inacio Lula da Silva, Sandro Luiz, foram detidos hoje em São Paulo, na região da favela Heliópolis, e estão sendo interrogados no 95º Distrito Policial. Segundo a delegada, a Polícia Civil e a Polícia Federal realizam investigações em todas as direções, com base em pistas que chegam ao conhecimento dos agentes mobilizados para esclarecer o caso. O retrato falado de um dos suspeitos já está sendo distribuído e foi feito com base no depoimento do cabo Nivaldo Ferreira Santos, que foi atingido no tórax . Ele foi transferido na noite de ontem para o Hospital Militar Cruz Azul, em São Paulo, e segundo os médicos que o assistem seu quadro é estável, sem risco de vida. Para acompanhar todo o caso: » Seguranças de filho de Lula são baleados » Polícia caça ladrões que balearam seguranças do filho de Lula » Lula foi informado do roubo de carro da escolta do filho » É grave o estado de saúde do segurança do filho de Lula » Governo divulga nota sobre ataque a seguranças do filho de Lula » Filho de Lula viajou para Brasília » Morre segurança do filho de Lula » Corpo do subtenente será trasladado para Santa Maria (RS) » Ladrão que baleou segurança já tem retrato falado