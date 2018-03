Polícia divulga imagens de dupla suspeita de matar PM em hospital no Rio

SÃO PAULO - A Polícia Civil do Rio de Janeiro divulgou na noite desta quarta-feira, 28, as imagens de dois suspeitos de assassinarem um policial militar que estava dentro de um hospital na zona norte da cidade. Luiz Cláudio de Souza foi baleado enquanto estava na recepção do local.

As imagens da câmera de segurança mostra o momento em que os dois homens entram no Hospital Memorial Fuad Chidid, em Engenho de Dentro, por volta das 23h de terça-feira. Um deles é negro e magro; o outro é branco e forte. A identidade de ambos não foi revelada pela Polícia Civil.

Segundo a assessoria de imprensa do Hospital Memorial, o policial acompanhava uma paciente na recepção, quando uma pessoa entrou e atirou contra ele. Equipes da Divisão de Homicídios investigam o crime. A hipótese inicial é que tenha sido um latrocínio (roubo seguido de morte).