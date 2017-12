Polícia divulga lista de mortos em operação no Alemão

Oito dos 19 mortos na operação policial de quarta-feira no Complexo do Alemão (zona norte) não tinham antecedentes criminais e três deles eram menores. A informação é da lista oficial de mortos divulgada nesta segunda-feira pela Polícia Civil. A Secretaria de Segurança Pública ainda estuda a inclusão de pelo menos dois casos e o diretor do Departamento de Delegacias Especializadas, Alan Tornowski, que comandou a ação, não descarta a possibilidade de que os traficantes tenham escondido mais corpos para não mostrar fragilidade para as quadrilhas rivais. Os crimes entre os 11 mortos com antecedentes vão de seqüestro a grave ameaça, passando por homicídio qualificado, segundo a polícia. "O fato de ter ou não antecedentes não quer dizer nada. A circunstância da morte é que é importante. Alguém com antecedentes pode ter sido executado e um criminoso sem passagem pode ter sido morto em confronto com a polícia, ou seja, de forma legítima pela Lei", disse o deputado Marcelo Freixo, integrante da Comissão de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa do Rio (Alerj). A ficha mais extensa é do traficante Jairo César da Silva Caetano, o Gerinho. Ele chegou a ser acusado pelo seqüestro de Priscila Belfort, irmão de Vitor Belfort, que ainda está desaparecida. Freixo criticou o atraso na liberação dos laudos do IML, prometidos para segunda-feira. "Não pode haver dúvidas na apuração das circunstâncias dessas mortes, que tiveram repercussão nacional. Já acho lamentável que a OAB-RJ não tenha sido autorizada para acompanhar as autópsias oficiais", afirmou. As famílias de M. V. S., de 16 anos, e de D. S. S., de 14 anos, autorizaram a OAB-RJ exumação dos corpos. Apesar de divulgar a lista como definitiva, a polícia informou que o corpo identificado como Bruno de Paula Gonçalves, de 20 anos, não foi reconhecido oficialmente. Leia abaixo a lista dos mortos Menores de idade, sem antecedentes criminais: P.A.S. M.V.S. D.S.L. Maiores de idade, sem antecedentes criminais: Paulo Eduardo dos Santos José da Silva Farias Júnior Marcelo Luiz Madeira Rafael Bernardino da Silva Maiores de idade, com antecedentes criminais: Geraldo Batista Ribeiro Jairo César da Silva Caetano Uanderson Gandra Ferreira Rafael Marques Serqueira Bruno Rodrigues Alves Bruno Vianna Alcântara Cleber Mendes Emerson Goulart Luiz Eduardo Severo Madeira Alexsandro José de Almeida Claudiomiro Santos Silva Um não identificado oficialmente Texto alterado às 9h07 para correção de informações. Priscila Belfort está desaparecida desde o dia 9 de janeiro de 2004 e sua morte não é confirmada pela polícia.