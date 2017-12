Polícia divulga nomes de 6 mortos em acidente no Lago Paranoá

BRASÍLIA - A Polícia Civil do Distrito Federal divulgou há pouco os nomes de seis vítimas fatais resgatadas do Lago Paranoá, onde ocorreu naufrágio do barco Imagination na noite do último domingo. São eles: João Antônio Fernandes Rocha, o bebê de sete meses; Ester Araújo de Oliveira, 10 anos; Flávia Daniela Pereira Dornel, 22 anos; Vicente Carneiro de Sousa Neto, 31 anos; Paulo de Melo e Adail de Sousa Borges.

Os corpos desses dois últimos ainda passam por perícia no Instituto Medido Legal (IML) e suas idades não foram divulgadas. Os quatro primeiros já tiveram os corpos liberados para que as famílias façam o sepultamento. Os bombeiros ainda trabalham para localizar mais três ou quatro corpos.

Na manhã desta terça-feira, 24, o delegado Adval Cardoso de Matos da 10ª DP do Lago Sul tomou depoimento do piloto José Carlos Sousa Santos da lancha que teria colidido com o barco Imagination. O depoimento permitiu à polícia esclarecer um equívoco sobre suposta colisão entre os dois veículos. O barco não colidiu com a lancha. Na verdade, quando o piloto da lancha percebeu que o Imagination estava pendendo fortemente para um lado, aproximou-se para avisar o comandante do barco, que na hora já sabia estar em apuros.

Em menos de três minutos, o barco começou a afundar e José Carlos ajudou a fazer os primeiros resgates. Ele fez pelo menos quatro viagens socorrendo os náufragos. Na primeira, pediu socorro aos bombeiros, que em 20 minutos chegaram ao local.