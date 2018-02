Polícia diz que violência no carnaval de Salvador diminuiu Apesar do alto número de agressões registrados pela polícia em Salvador neste carnaval (1714 agressões), a delegada da Polícia Civil, Emília Blanco, diz que os índices deste ano foram menores do que os do ano passado. "Houve mais registros de ocorrências, o povo procurou mais, associado a um aumento na capacidade tecnológica da polícia e ao crescimento do número de delegacias no circuito. A polícia também tem detido mais pessoas do que nos anos anteriores", afirmou a delegada. Neste carnaval, ocorreram 64 assaltos a ônibus em toda a cidade e mais de 2830 foram conduzidas às delegacias por policias, sendo que 1411 foram detidas e outros 38 autuadas em flagrante delito. Houve 363 atendimentos hospitalares decorrentes da festa que costuma reunir, mais ou menos, dois milhões de pessoas. Foram registrados ainda dois casos de homicídio. Segundo a delegada, em 2006 houve mais agressões e mais homicídios do que neste ano. Estavam circulando 2.200 ônibus, transportando cerca de 1.200.000 pessoas. Foram autuadas nove pessoas por assalto a coletivos. Nos bairros de Salvador, os roubos a coletivos, também conhecidos como arrastões, apresentavam mais de quatro autores, com assalto a passageiros, motorista e cobrador além de depredação. Estão sendo feitas reuniões de avaliação para estudar como melhorar a segurança no carnaval. Para a delegada o número de turistas roubados é bastante reduzido, principalmente o de estrangeiros. "Quando acontece são pequenos furtos", explicou. O número de atendimentos hospitalares caiu em 33% em relação ao ano passado.