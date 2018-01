Polícia diz ter fortes indícios de que boate Kiss não poderia estar aberta

SANTA MARIA - A Polícia Civil afirmou nesta terça-feira, 29, ter fortes indícios de que a boate Kiss, em Santa Maria (RS), onde 231 pessoas morreram após um incêndio na madrugada de domingo, não poderia estar funcionando. A possibilidade de responsabilização de agentes públicos também foi citado pela primeira vez.

"Nós temos indicadores fortes de que a boate não deveria estar aberta, como o fato de ter apenas uma saída, a superlotação, entre outros. Vamos aguardar os documentos (solicitados à prefeitura), que devem chegar às 16h", disse o delegado Marcelo Arigony, pouco antes de se reunir com os promotores Veruska Agostine e Joel Oliveira Dutra, do Ministério Público do Rio Grande do Sul.