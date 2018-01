Polícia do DF prende homem no dia de seu aniversário

SÃO PAULO - A polícia do Distrito Federal prendeu no fim da tarde de sexta-feira, 21, um homem foragido há mais de um mês, procurado pelos crimes de homicídio, assalto e porte ilegal de armas.

A curiosidade é que Alan de Melo Santos fazia seu aniversário de 25 anos. A Divisão de Repressão ao Sequestro (DRS) imaginou que ele comemoraria com sua namorada e foi à residência da moça esperar o suspeito.

Quando ele apareceu, os agentes o abordaram. Santos estava com 106 munições de 40 milímetros, tabletes de maconha e R$ 2.684 em dinheiro. Armas não foram encontradas. A prisão foi realizada na região administrativa de Sobradinho. Posteriormente, será enviado à prisão da Papuda.

