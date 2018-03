Polícia do Rio apreende 19 veículos durante Operação Têmis

Dezenove veículos foram apreendidos na manhã desta quarta-feira, 17, em continuidade a segunda etapa da Operação Têmis, desencadeada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro na terça-feira, 16.Dez vans, seis Kombis, um carro e duas motocicletas foram apreendidas na zona oeste. Na ação também foram aplicadas 28 multas e um veículo foi lacrado.

Na terça, duas centrais clandestinas de TV por assinatura foram estourados em favelas da zona oeste. Numa dela, a polícia encontrou um paiol de armas e granadas, e no cubículo onde estava escondida a aparelhagem do sinal pirata havia um adesivo com símbolo do ex-policial militar Ricardo Teixeira da Cruz, conhecido como Batman. Ele é apontado como líder da milícia "Liga da Justiça" e está preso em Campo Grande (MS).

Ao todo, 180 policiais civis e 160 militares participam da ação, prevista para durar 30 dias. Segundo a Secretaria de Segurança, calcula-se que só o comércio paralelo de gás movimente mais de 50 mil botijões por mês. No ramo das ligações clandestinas de TV, estima-se que o número chegue a 100 mil na região. Flagrantes, apreensões e balanços serão centralizados na Delegacia de Homicídios Oeste.