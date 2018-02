Polícia do Rio apreende duas toneladas de maconha Duas toneladas de maconha foram apreendidas por volta das 6h30 desta segunda-feira, 2, na Rodovia Rio-Santos, entre Angra dos Reis e Muriqui, pela Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Polícia Civil fluminense. A droga estava escondida dentro de peças de madeira em um caminhão. O motorista Geraldo Silveira, de 53 anos, e seu filho, Alexandre Guedes, de 27, foram presos em flagrante por tráfico, mas alegaram não saber que transportavam maconha. De acordo com o delegado Ricardo Oliveiras, a droga iria para o Complexo do Alemão, um dos principais centros de distribuição de entorpecentes do Estado. "A moeda para compra das drogas seriam carros roubados, por isso estamos nesta investigação há cerca de um mês", afirmou o policial.