Polícia do Rio apresenta o novo 'caveirão' que custou R$ 403 mil

O novo blindado da Polícia do Rio de Janeiro foi apresentado nesta quinta-feira, 4, no pátio do Batalhão de Policiamento de Choque (BPChq). A compra dos novos "caveirões" foi anunciada na semana passada pela Secretaria de Segurança Pública do Rio e cada um dos blindados custou pouco mais de R$ 403 mil. Veja também: Polícia do Rio terá novo 'caveirão' com ar-condicionado Foto: Divulgação O uso do veículo é criticado pelas Organizações das Nações Unidos e entidades de defesa dos direitos humanos. Os novos blindados têm capacidade para transportar até 20 pessoas - oito a mais que o antigo modelo - e suportam até 15 toneladas. Além disso, os novos "caveirões" tem até ar-condicionado. As paredes dos novos "caveirões" suportam disparos de armas calibre 30, e os vidros têm espessura de 56 milímetros, segundo a Secretaria de Segurança do Rio. Segundo a secretaria, foram investidos mais de R$ 3,6 milhões na aquisição dos veículos - sete para a Polícia Militar e dois para a Polícia Civil. Os blindados têm motor de seis cilindros com 180 cavalos, pára-choques que destroem barricadas e entre outros itens internos estão extintores e macas utilizadas em primeiros socorros.