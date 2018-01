Polícia do Rio de Janeiro age contra tráfico controlado da cadeia

A Polícia Civil do Rio realiza, nesta terça-feira (26), a Operação Presídio S/A, para cumprir 39 mandados de prisão contra uma quadrilha de tráfico de drogas que controlava a venda de entorpecentes de dentro da cadeia, utilizando telefones celulares. Até o momento, foram cumpridos 29 ordem de prisão, sendo dez deles contra pessoas que já estavam presas. O bando agia na Região Noroeste do Estado do Rio.

Durante a operação, também estão sendo cumpridos 48 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça. Participam da ação cerca de 200 agentes da 136ª Delegacia de Polícia (Santo Antônio de Pádua) e de outras unidades da Polícia Civil. Eles contam com o apoio do helicóptero Águia e do canil.