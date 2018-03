Polícia do Rio encontra três corpos de mulheres mutilados

Os corpos de três mulheres foram encontrados na manhã deste domingo, 5, em um posto de gasolina na Avenida Brasil, uma das principais avenidas que dão acesso ao Rio. Os corpos estavam abandonados e foram achados por policiais do Batalhão de Vias Especiais da Polícia Militar do Rio.

Segundo a polícia, uma das mulheres seria menor de idade. As três teriam sido assassinadas com vários tiros e tiveram, ainda de acordo com a polícia, as cabeças decepadas. O posto de gasolina fica ao lado de um motel, mas a suspeita é de que as mulheres tenham sido mortas em outro local.

Os policiais que encontraram os corpos informaram que eles apresentavam mutilações, indicando possível ação de alguma facção criminosa.

Texto ampliado às 19h36 para acréscimo de informações.