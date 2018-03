Polícia do Rio faz mais operações em favelas A Polícia Civil do Rio realizou ontem novas operações em favelas da zona norte. Ao contrário de anteontem, quando dois supostos criminosos foram mortos em tiroteios, não foram registrados confrontos. As operações nas Favelas Furquim Mendes e do Dique mobilizaram mais de cem agentes. Foram presos Thiago Queiroz Coelho, o Lerdão, de 24 anos, apontado como chefe do tráfico no Dique, e Alan Jefferson Pereira da Silva, acusado do roubo de armas do arsenal da Marinha e de armas cenográficas do filme A Elite da Tropa em 2006. Os agentes apreenderam duas espingardas calibre 12, uma granada, uma bomba de fabricação caseira, munição de vários calibres, quatro radiotransmissores, quatro camisas com a inscrição Polícia Civil e 10 quilos de cocaína. Depois dessa operação, os policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas prenderam, no Morro da Pedreira, Júlio César Ferreira dos Santos, de 25 anos, Leandro da Silva Medeiros, de 20, e Diego dos Santos Silva, de 19. Com o grupo foram apreendidas uma pistola calibre 40 da Polícia Civil, uma espingarda calibre 12, munição de fuzil e pistola, 2 mil trouxinhas de maconha e cocaína. Eles são suspeitos também de participação no roubo da carga que seria doada pelo Comitê Olímpico Brasileiro ao Haiti na sexta-feira. VIGÁRIO GERAL Em Vigário Geral, os agentes do 16º Batalhão de Polícia Militar derrubaram ontem uma das três casamatas usadas por traficantes para impedir a invasão de quadrilhas rivais e da polícia. Para derrubá-la, os PMs usaram o carro blindado da PM, apelidado de Caveirão.