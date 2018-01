Polícia do Rio faz operação para prender 65 traficantes em favela pacificada

RIO - A Polícia Civil do Rio realiza nesta quarta-feira, 8, uma operação para cumprir 65 mandados de prisão contra traficantes que agem no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, e no vizinho Morro do Dezoito, em Água Santa, ambos na zona norte da cidade. O Macacos possui uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) desde novembro de 2011.

Até as 9h, 11 pessoas foram presas. Outros 12 criminosos com mandado de prisão expedido já estão presos por outros crimes e um está morto.

A operação conta com policiais civis da 20ª DP (Vila Isabel), 18ª DP (Praça da Bandeira), 19ª DP (Tijuca), Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e tem o apoio de PMs da UPP do Morro dos Macacos.