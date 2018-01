Polícia do Rio investiga atropelamento proposital de homossexual

RIO - A Polícia Civil investiga a morte de Eliwellton da Silva Lessa, de 22 anos, atropelado na segunda-feira, 29, em São Gonçalo (cidade na região metropolitana do Rio). Dois amigos que o acompanhavam disseram à 74ª Delegacia que o rapaz foi atingido propositalmente por uma van, que passou três vezes por cima do corpo. Homossexual, Lessa discutira momentos antes com o motorista, de acordo com os depoimentos.

Após o atropelamento, o motorista fugiu ao volante da van. A vítima morreu no Hospital Geral Alberto Torres, em São Gonçalo. Ele fraturou a coluna em três lugares, quebrou três costelas e a bacia.

As testemunhas disseram que passavam pela Estrada Raul Veiga, quando Lessa foi xingado pelo motorista. O rapaz reagiu e houve luta corporal, segundo os depoimentos. Após a briga, o carro se afastou. O ataque da van ocorreu um quarteirão adiante quando os amigos estavam distraídos.A polícia tenta descobrir há quatro dias quem é o motorista do veículo.