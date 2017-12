Polícia do Rio prende 26 integrantes de quadrilha do falso empréstimo

SÃO PAULO - Vinte e seis pessoas foram presas na manhã desta sexta-feira, 23, em operação da Polícia Civil do Rio para desarticular uma quadrilha que anunciava falsos empréstimos em jornais. Investigados há cinco meses, os estelionatários agiam nos Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais e teriam faturado R$ 1 milhão por meio da fraude.

Cerca de 220 policiais da capital, baixada e interior do Rio cumprem 32 mandados e prisão e 32 de busca e apreensão no Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. A operação, chamada de Dinheiro Fácil, é conduzida por policiais do 12 º DP (Copacabana) e também apreendeu veículos e material usados nos crimes.