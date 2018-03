Polícia do RS indicia três por morte de jovem em frente à boate

SÃO PAULO - A Polícia Civil do Rio Grande do Sul concluiu nesta terça-feira, 15, o inquérito sobre a morte de um jovem assassinado em frente a uma casa noturna em Porto Alegre.

No dia 6 de junho deste ano, um estudante de 27 anos foi agredido e baleado na cabeça por um dos segurança do estabelecimento. Ele morreu no local. Outro jovem teve ferimentos graves após ter sido espancado. As vítimas saíram da boate e foram abordadas cerca de 300 metros do local por seguranças da casa. O crime aconteceu depois que os dois amigos se envolveram em uma briga dentro da casa noturna.

A Delegacia de Polícia de Investigação de Homicídios e Desaparecidos (DHD) indiciou três suspeitos pelo crime, um por homicídio consumado e dois por homicídio tentado. Ele eles estão dois policiais militares.

Durante as investigações, a polícia ouviu o relato de testemunhas e analisou as imagens das câmeras de monitoramento.