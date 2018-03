Polícia do RS prende homem com US$ 8 mil na cueca

Três homens foram detidos na noite de segunda-feira, 3, flagrados em um automóvel clonado, na rodovia BR-386, em Sarandi, no Rio Grande do Sul. Durante a revista da Polícia Rodoviária Federal, na altura do km 135 da rodovia, foram encontrados US$ 8 mil (cerca de R$ 16 mil) escondidos na cueca de um dos detidos e US$ 500 (cerca de R$ 1 mil) na carteira de outro suspeito. PF prende 54 por fazer parte de quadrilha de roubo de carros Além de a origem do dinheiro ser desconhecida, os documentos do veículo eram falsos e a placa era clonada, segundo a PRF. Os três homens foram levados para a delegacia de Sarandi e liberados depois de prestarem depoimento. O proprietário e outros dois ocupantes do automóvel foram encaminhados à Polícia Civil de Sarandi. O delegado Edson Cezimbra explicou que a legislação brasileira permite o transporte de até US$ 10 mil dentro do território nacional. A polícia irá investigar a adulteração do veículo, que será examinado pela perícia. Depois de ouvidos, os três ocupantes do veículo foram liberados. O dono do automóvel contou que tem banca de camelô e afirmou que metade do dinheiro pertence a ele. Para o delegado, o veículo provavelmente foi clonado.