Polícia encerra operação contra o tráfico na Grande Rio

Atualizada às 14h45

SÃO PAULO - Cerca de 90 policiais civis realizaram neste quarta-feira, 19, uma operação contra o tráfico de drogas nas cidades do Rio de Janeiro, Magé e São Gonçalo, na Região Metropolitana. A ação "Peixe Fora D´ Água" foi encerrada por volta das 11h40, com o cumprimento de dois dos sete mandados de prisão e de um dos nove mandados de busca e apreensão de menores.

Segundo a polícia, investigações mostraram que uma das bocas de fumo sendo alvo de buscas chegou a ter um faturamento de R$ 9 mil em apenas um dia e está envolvida em crimes como homicídio, roubo e corrupção de menores. Os policiais empenhados nas diligências são do 65ª DP (Magé) e contam com o apoio de delegacias da Baixada Fluminense, do interior e da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE).