Polícia encontra arsenal na zona Leste de SP Dois irmãos foram detidos por policiais militares da 8ª Companhia do 29º Batalhão no início desta madrugada de feriado de Corpus Christi com um arsenal dentro da própria residência, um sobrado localizado na Rua Júlio Tupi, no Jardim Guaianazes, zona Leste da capital paulista. Após uma denúncia anônima, os policiais foram até a residência e, atendidos pelo dono do imóvel, Francisco Rogério Leite Alves, de 34 anos, que trabalharia como empreiteiro, tiveram a permissão para entrar e vistoriar os cômodos. Os PMs localizaram duas carabinas calibre 12, dois fuzis, um AR-15 e outro Lugger, calibres 7.62, além de três carregadores para fuzis, cerca de 100 munições de vários calibres, muitas de para pistolas 45 e 44, e um colete à prova de balas. Parte do material estava dentro do guarda-roupas e o restante, sob a cama no quarto do proprietário da casa. Eles negaram serem os donos da armas e munições, e disseram que elas pertenciam a um amigo, cuja identidade não souberam dizer, Francisco e seu irmão, Reginaldo Amaro Brasil, 26, foram encaminhados ao 68º Distrito Policial, do Jardim Lajeado, e indiciados por porte ilegal de armas pelo delegado Luiz Antonio Cavalletti.