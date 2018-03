Polícia encontra bazuca no Complexo do Alemão

SÃO PAULO - Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC), da Polícia Civil do Rio de Janeiro, localizaram nesta segunda-feira, 13, uma bazuca no conjunto de favelas do Alemão, na zona norte da capital fluminense. Conforme a corporação, a arma foi encontrada na rua 2, no Areal, na descida de um beco. A bazuca estava com uma ogiva e poderia ser usada contra tanques militares. Ninguém foi preso.

Com uma força-tarefa formada por polícias Civil, Militar e Federal e Forças Armadas, o Complexo do Alemão foi ocupado no final do mês passado. Os agentes apreenderam toneladas de drogas e centenas de armas no conjunto de favelas e prendeu traficantes e suspeitos de ligação com o tráfico de drogas.