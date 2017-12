Polícia encontra bomba em frente à creche no Mato Grosso

SÃO PAULO - Uma bomba foi encontrada na manhã desta segunda-feira, 22, em frente a uma creche na cidade de Pontes e Lacerda (MT), localizada na região da fronteira com a Bolívia. Um morador notou o artefato na calçada e entrou em contato com a Prefeitura Municipal. A Força Nacional de Segurança foi acionada para verificar a ameaça e retirar a bomba do local.

O objeto foi encaminhado para análise na perícia. Ele foi construído com um cilindro de extintor e o detonador estava conectado a um relógio. Porém, de acordo com o delegado responsável, não havia ligação que permitisse a detonação da bomba. A assessoria de imprensa da Polícia Civil informou que os policiais conversaram com algumas pessoas na região mas não encontraram nenhuma pista de quem pudesse ter colocado a bomba no local.