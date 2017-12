Polícia encontra caixa com explosivos abandonados em BH

SÃO PAULO - Uma caixa com 149 dinamites foi localizada pela Polícia Militar, na manhã desta sexta-feira, 13, no bairro Madre Gertrudes, em Belo Horizonte.

O esquadrão antibombas do Grupo de Operações Táticas Especiais (Gate) foi acionado para atender a ocorrência e isolou a área. Os explosivos estavam em um terreno baldio, perto do perto do cruzamento do Anel Rodoviário.

A equipe chegou até o local após receber uma denúncia anônima. Segundo a corporação, não havia arisco de explosão. O responsável pelo material não foi identificado.