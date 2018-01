Polícia encontra carga de panetones roubada em Santos A polícia de Santos encontrou na tarde desta quinta-feira um caminhão com cerca de uma tonelada de panetones da marca Bauducco que havia sido roubada durante a manhã na Baixada Santista. A carga, avaliada em R$ 15 mil, estava distribuída em 120 caixas. "Eu saí 4 horas da manhã de Barueri para fazer cinco entregas no litoral, mas fui abordado por três homens que me fecharam no Centro de Santos", relata o motorista, que não quis se identificar. Ele afirmou que os criminosos, que o largaram horas depois em uma praça, disseram que tinham interesse apenas na carga e devolveriam o caminhão. "Eles escreveram de próprio punho um bilhete com um endereço de Cubatão de onde deixariam o caminhão", disse. Porém, o caminhão foi encontrado horas depois na "Oficina do Macarrão", no bairro do Saboó, em Santos. O delegado titular do setor de roubo e furto de cargas de Santos, Marcelo Gonçalves da Silva, disse que o crime foi solucionado devido ao serviço de inteligência da polícia, que já vinha investigando o local . Suspeita-se que o caminhão iria para desmanche. O proprietário da oficina, Antonio Carlos Coppola, conhecido como Macarrão, foi autuado em flagrante por interceptação de carga. Além dele, seis pessoas foram presas na oficina, mas apenas outras duas também foram autuadas em flagrante.