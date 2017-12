Polícia encontra cemitério clandestino em Niterói (RJ) Um cemitério clandestino foi descoberto nesta segunda-feira por policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) durante operação no Morro Buraco do Boi, no Barreto, em Niterói. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), o local estava cheio de corpos. O Corpo de Bombeiros foi chamado para fazer o recolhimento e encaminhá-los para o Instituto Médico Legal (IML). Até o fim desta tarde, os bombeiros não haviam totalizado a contagem de corpos encontrados. De acordo com ele, a tendência é a de que a maioria dos corpos pertençam à vítimas relacionadas com a venda de drogas na região. "Provavelmente são traficantes rivais. Mas também podem existir policiais e moradores do morro."