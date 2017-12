Polícia encontra cinco mortos em banheiro de casa na BA Agentes da delegacia de Itajuípe, 405 quilômetros ao sul de Salvador (BA), encontraram, na noite de terça-feira, 6, os corpos de três mulheres e duas crianças, dentro do banheiro de uma casa a zona rural do município. Segundo os policiais, a chacina foi realizada na noite de sábado. Ainda não há pistas sobre os autores do crime, mas os agentes acreditam na hipótese de vingança ou de crime passional.