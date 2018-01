Polícia encontra corpo que pode ser de Tim Lopes Agentes da Polícia Civil Rio de Janeiro encontraram na manhã de hoje um corpo, no alto da Favela da Grota, que pode ser do jornalista da Rede Globo Tim Lopes. Ele teria sido executado por traficantes, do Complexo do Alemão, no dia 2 de junho, quando fazia uma reportagem na Vila Cruzeiro, na Penha. Ao lado do corpo foram encontrados pedaços de uma microcâmera com a identificação patrimonial da Rede Globo. "Há indícios muitos fortes de que o corpo seja o de Tim Lopes", disse o chefe de Polícia Civil, delegado Zaqueu Teixeira. Segundo ele, o corpo será encaminhado para o Instituto Médico Legal e, caso a arcada dentária esteja preservada, a identificação pode sair ainda hoje.