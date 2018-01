Polícia encontra corpos de seis jovens desaparecidos no Rio

SÃO PAULO - Policiais militares encontraram na manhã desta segunda-feira, 10, nas proximidades da Rodovia Presidente Dutra, no bairro de Jacutinga, em Mesquita, região metropolitana do Rio de Janeiro, os corpos dos seis adolescentes desaparecidos no último sábado, 8. A PM diz que todas as vítimas têm marcas de tiros pelos corpos. A investigação dos assassinatos será registrada no 57º Distrito Policial (Nilópolis).

Desde a tarde do último domingo, 9, policiais civis investigam o sumiço dos adolescentes após familiares registrarem a ocorrência no 57ºDP. Por volta das 8h desta manhã, moradores de Jacutinga acionaram agentes do 20º Batalhão da PM. Policiais foram ao local, que está interditado e passa por perícia, e confirmaram que os corpos encontrados são dos jovens desaparecidos.

Os adolescentes tinham entre 16 e 17 anos de idade e sumiram após informar aos parentes que iriam juntos até uma cachoeira, conforme informações do Boletim de Ocorrências. A Polícia Civil procura saber o que teria motivado os assassinatos.