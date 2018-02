Polícia encontra dez mil caça-níqueis no ABC Paulista Após uma denúncia anônima, equipes do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra) encontraram na manhã desta segunda-feira, 16, cerca de dez mil máquinas caça-níqueis no galpão de uma metalúrgica, situada no quilômetro 22 da Rodovia Anchieta, em São Bernardo do Campo, ABC Paulista. Ninguém foi preso. Até as 16 horas não se sabia se as máquinas eram ilegais ou não. Apenas havia sido informado que a polícia descobrio o paradeiro das máquinas devido a uma denúncia anônima. O titular da Delegacia Seccional de São Bernardo do Campo, Marco Antônio, estava às 15h30 a caminho do galpão, onde atenderia a imprensa.