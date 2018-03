Polícia encontra maconha em área de assentamento do MST

A Polícia Rodoviária Federal encontrou na sexta-feira, 28, 130 quilos de maconha em uma mata dentro de um assentamento do Movimento dos Sem-Terra (MST) em São Miguel do Iguaçu, na divisa do Paraná com o Paraguai. Segundo a polícia, a droga foi encontrada após a apreensão de outros 1.590 quilos de maconha que estavam em um caminhão que trafegava pela BR-277. A polícia diz ter desconfiado de algo quando o motorista do caminhão abandonou o veículo na estrada que liga o porto de Paranaguá com a cidade de Foz do Iguaçú e saiu correndo para um matagal. Ao vasculhar a carroceria, os policiais encontraram os tabletes de maconha escondidos no meio de sacos de ração. Na busca pelo motorista, os policiais entraram na área do Assentamento Antonio Tavares, antiga Fazenda Mitacoré, onde parte da droga estava escondida em uma caixa para a criação de abelhas. De acordo com a polícia, parte da da carroceria do caminhão e sacos de ração da mesma variedade que estava no veículo foram vistos em uma casa. O motorista do caminhão não foi encontrado. A droga apreendida foi levada para a delegacia da cidade, que investiga se há envolvimento de alguém do movimento com o caso. O Movimento dos Sem-Terra (MST) declarou neste sábado, 29, que tomou conhecimento da apreensão por meio da imprensa. A assessoria do movimento reconheceu que há um problema sério no local, por estar às margens do Lago de Itaipú, na divisa com o Paraguai, e que traficantes podem estar usando a mata ciliar da região para atividades irregulares. Um outro carregamento de maconha - de 2,4 toneladas - foi aprendido pela polícia em Itaipulândia, também às margens do Lago de Itaipu. Policiais militares faziam vistoria e foram ajudados por cães farejadores. A droga estava pronta para ser carregada e ninguém estava próximo do local. Junto havia um fuzil calibre 762 carregado. A droga foi levada para a Polícia Federal.