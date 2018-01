Polícia encontra máquina que faz jogo do bicho online no RS

Durante uma operação de combate aos jogos de azar, a Polícia civil do Rio Grande do Sul localizou na quarta-feira dois estabelecimentos que realizavam apostas de jogo do bicho online. Por volta das 17h30, os agentes encontraram as máquinas - de tamanho e formato semelhante às das operadoras de cartão de crédito - onde eram feitas as apostas.

Veja também:

PM atende ocorrência de roubo e descobre 2 bingos

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

CCJ aprova liberação de bingos

Bingos terão de dar 17% da receita ao governo

Os aparelhos foram encontrados dois locais - um na Praça Ruy Barbosa, centro de Porto Alegre, e outro na Avenida Farrapos, na zona norte. Foram apreendidas ainda 11 máquinas caça-níqueis. Assim como nas compras feitas através de cartões de débito e crédito, os apostadores recebem um comprovante que serve como bilhete da aposta.

Até onde se sabe, essa maneira de participar do jogo do bicho só havia sido registrada em São Paulo, no início do ano. Segundo o Delegado André Mocciaro, titular da 17.ª Delegacia de Polícia, foram encontradas cinco dessas máquinas na Praça Ruy Barbosa e três na Farrapos.

Tanto os funcionários dos estabelecimentos quanto os apostadores foram ouvidos na delegacia e vão responder a termo circunstanciado por jogo de azar.