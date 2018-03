Polícia encontra ossadas em morro ocupado no Rio

SÃO PAULO - Agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) encontraram ontem duas ossadas no Morro dos Macacos, na zona norte do Rio de Janeiro, local que foi ocupado na semana passada pelos policiais para a implantação de uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP).

Segundo o Bope, foram encontrados dois crânios e partes de ossos parecidos com costelas. As ossadas estavam em uma região de mata, no alto do morro. Os policiais permanecem no local hoje à procura de mais ossadas no suposto cemitério clandestino.

Durante a ocupação no último dia 14 para a implantação da UPP, que contou com a atuação de 175 policiais militares, apenas um homem foi preso. Nenhuma arma foi apreendida. Segundo o Bope, os líderes do tráfico deixaram a favela nas últimas semanas. A polícia não enfrentou resistência.