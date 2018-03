Polícia encontra quase 700 kg de maconha após acidente no Paraná

SÃO PAULO - Quase 700 quilos de maconha foram apreendidos na segunda-feira, 25, na BR-277, em São Miguel do Iguaçu, no oeste do Paraná, após um grave acidente. A Polícia Rodoviária Federal presenciou a colisão entre o caminhão e um veículo de passeio que carregava a droga. Uma pessoa ficou gravemente ferida.

De acordo com a PRF, o carro já havia passado pelo posto policial, logo após o recebimento de um chamado de ocorrência na rodovia. Como não foi encontrado nenhum acidente, os agentes buscaram veículos suspeitos, já que os criminosos costumam usar tática para diminuir o efetivo policial nos postos policiais.

Foi quando os policiais viram o motorista do caminhão entrar na rodovia sem qualquer cuidado e ser atingido por um Palio, que tinha placas de Piranhas, em Goiás. No momento do socorro, os policiais perceberam que no porta-malas do carro havia 680 quilos de maconha.

O motorista foi socorrido e está internado correndo risco de morte. Se sobreviver, responderá por tráfico de drogas. Já o motorista do caminhão foi detido por direção perigosa.

Atualizado às 13h20 para acréscimo de informações