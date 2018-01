Polícia entrega lista de 412 contas bancárias suspeitas de ligação com PCC A listagem com 412 contas correntes, de poupança e de aplicações financeiras, movimentadas por dinheiro do crime organizado em São Paulo, foi entregue pela polícia paulista a representantes do Conselho de Controle de Ativos Financeiros (Coaf) e do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI), vinculado ao Ministério da Justiça, nesta quinta-feira, 24. Essas contas, segundo o secretário estadual de Segurança Pública, Saulo Abreu, estão no nome de 110 pessoas envolvidas com tráfico de drogas e de armas. A lista contém nome, filiação e foto dessas pessoas, além de 982 números de telefones que teriam relação com a movimentação das contas. ?Há contas com grande movimentação financeira e também outras com movimento pequeno, abaixo de R$ 100 mil?, explicou Saulo Abreu, que participou ontem de reunião do Gabinete de Gestão Integrada, no Comando Militar do Sudeste. O objetivo principal é quebrar o abastecimento financeiro de integrantes do Primeiro Comando da Capital. Mas para que as contas sejam bloqueadas será preciso antes comprovar participação de seus titulares na movimentação financeira que serve para lavagem de dinheiro. Será necessária, ainda, uma autorização judicial para o bloqueio, que não deverá ser administrativo. Saulo Abreu disse que vai entregar na próxima reunião do gabinete, dia 30, outra listagem com nome de empresas que dariam suporte à lavagem de dinheiro do crime organizado. Não foi divulgado valor que as 412 contas correntes de pessoas físicas movimentaram.