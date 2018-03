Polícia estoura casa de prostituição em Santo Amaro Policiais militares do 22º Batalhão estouraram, no final da noite de quarta-feira, uma casa de prostituição localizada na Rua Barão de Rio Branco, em Santo Amaro, zona Sul da capital paulista. No local, foram presos os dois proprietários da casa noturna, um deles identificado como Severino, e o segurança. Uma menor, Estéfane, de 15 anos, trabalhava no local quando a polícia chegou. Todos foram encaminhados ao 11º Distrito Policial, em Santo Amaro. Os donos da casa noturna foram indiciados por corrupção de menores.