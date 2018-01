Polícia estoura cassino em região luxuosa de São Paulo Agentes do Grupo de Operações Especiais (GOE), da Polícia Civil, invadiram, no final da noite de quarta-feira, um cassino que havia sido montado no interior de um casarão antigo localizado na Avenida Brasil, nos Jardins, zona sul da capital paulista. Após uma denúncia anônima feita por um casal, os policiais foram com os denunciantes até o local indicado e entraram no imóvel. Cerca de 50 pessoas, a maioria proprietária de carros de luxo, tiveram suas identidades retidas pelos policiais. Agora, terão de comparecer ao 78º Distrito Policial, dos Jardins, para entrarem no boletim de ocorrência como testemunhas de averiguação de contravenção penal. Um dos clientes que estava no casarão quando a policia chegou é o jogador de sinuca Rui Matos de Amorim, o "Rui Chapéu", que, entre 1984 e 1992, se apresentou na Rede Bandeirantes de TV. Os responsáveis pelo cassino foram conduzidos à delegacia.