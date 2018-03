Polícia estoura cativeiro na zona leste de SP A polícia militar estourou um cativeiro por volta do meio-dia deste domingo, após denúncia anônima, na zona leste da capital. Segundo primeiras informações da PM, um rapaz de 20 anos, filho de um comerciante de São Mateus, estava sendo mantido em um barraco numa favela da região desde o seqüestro, no último dia 20. Uma pessoa, que fazia a guarda do rapaz, foi detida. A ocorrência foi registrada no 55.º DP.