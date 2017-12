Polícia estoura desmanche de carros no interior de SP A polícia estourou um desmanche de carros que funcionava às margens de uma rodovia na cidade de Urânia, região noroeste do Estado de São Paulo. Na oficina, foram apreendidos 28 veículos. O proprietário do local não foi encontrado e os empregados também não estavam no galpão. Segundo o Bom Dia SP, da TV Globo, os policiais descobriram adulteração do chassi de alguns automóveis que teriam sido roubados em São Paulo e Minas Gerais.