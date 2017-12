Polícia estoura desmanche de veículos na Grande SP Depois de receber denúncia anônima, a Polícia Militar de Santo André estourou, por volta das 2h30 da madrugada desta quarta-feira, um desmanche de veículos localizado na Rua Dr. Alberto Beneditti, 218, no Parque Assunção, em Santo André, na região do ABC, na Grande São Paulo. De acordo com informações da PM, foram apreendidos no local dez veículos, várias placas, aproximadamente 200 CD players, além de uma pistola e computadores. Um indivíduo foi detido e encaminhado ao 1º Distrito Policial de Santo André.