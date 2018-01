Polícia estoura desmanches e prende cinco pessoas em SP A Polícia Civil estourou, na tarde desta quinta-feira, 31, um desmanche de veículos na Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, no bairro Sapopemba, zona leste de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, quatro pessoas foram presas no local, onde foram encontrados três veículos com os motores raspados. O caso está sendo registrado na 8ª Seccional. Um outro desmanche de veículos foi estourado pela Polícia Civil na Avenida Rio das Pedras, Vila Antonieta, zona leste de São Paulo, também na tarde desta quinta-feira. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, um homem foi preso em flagrante acusado por receptação. O caso está sendo registrado no 41º Distrito Policial.